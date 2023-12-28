الإمارات تستهل 2024 باستضافة وتنظيم سلسلة من المعارض والمؤتمرات العالمية

تستهل دولة الإمارات العربية المتحدة العام 2024 باستضافة وتنظيم سلسلة من المؤتمرات والفعاليات الدولية البارزة وسط حضور ومشاركة عالمية واسعة.

وتجسد أجندة الفعاليات المزدحمة التي تستضيفها الإمارات في يناير المقبل المكانة المتقدمة للدولة كوجهة أولى ومفضلة لتنظيم الأحداث ذات الطابع الدولي، وتعيد التأكيد على التنافسية والجاذبية العالمية التي تتمتع بها في مجال سياحة الأعمال والمؤتمرات.

"يومكس" و"سيمتكس"

تستضيف أبوظبي في الفترة ما بين 23 و25 يناير 2024 فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2024" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس 2024"، وفقا للجنة العليا المنظمة، التي أعلنت إطلاق مسابقة "تحدي البرمجة" التي تستهدف الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاعات البرمجة.

وتنظم مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع المعرضين اللذين يعدان الفعالية الوحيدة من نوعها في المنطقة المتخصصة في صناعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى المحاكاة والتدريب في القطاعات التجارية والمدنية والاستخدامات الدفاعية.

ويعد المعرضان منصة مثالية لاستضافة المسابقات التي من شأنها استقطاب كوكبة من الخبراء والكفاءات الوطنية المتخصّصة، التي تتيح لهم الفرصة لتسليط الضوء على مهاراتهم الابتكارية في مجال البرمجة وتعزيز التواصل مع المبرمجين الآخرين وأصحاب الخبرات على المستوى الوطني.

- "قمة التجارة في الشرق الأوسط"

تُنظِّم المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية بالتعاون مع مجموعة ميرال ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض "قمة التجارة في الشرق الأوسط"، في الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024 على جزيرة ياس في أبوظبي.

ويوفر برنامج القمة إمكانية الوصول إلى منطقة الاتصالات التجارية التي ستضم 41 شركة وتستضيف العديد من المؤتمرات التعليمية وفعاليات التواصل، إلى جانب جولات تعليمية تشمل زيارة "سي وورلد" و"عالم فيراري" و"عالم وارنر براذرز" و"ياس ووتروورلد" في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتحتضن القمة جلسات تعليمية تناقش مواضيع متنوعة، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحديات التحوُّل الرقمي، وبناء الوجهات السياحية وأماكن الجذب بأسلوب مستدام.

- معرض القهوة

أعلنت "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تنظيمها الدورة الثالثة من معرض عالم القهوة، في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، في إطار التزامها بدعم نموّ القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع خبراء القطاع والمهتمّين وعشّاق القهوة، وتعززّ آفاق التعاون والشراكات ونمو الأعمال؛ إذ تشهد دورة عام 2024 زيادة في المساحة بنحو 50% لمواكبة الزيادة المتوقعة في حجم المشاركة.

- "اليابان كيوتو التجاري"

تنطلق في مركز دبي التجاري خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2024، فعاليات النسخة الأولى من معرض "اليابان كيوتو التجاري" الذي يهدف إلى تقوية الروابط التجارية الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكارات في المنطقة.

ويستقطب الحدث وفقا للتوقعات أكثر من 20 ألف زائر، مع مشاركة ما يصل إلى 200 جهة عارضة من اليابان، وستغطي المؤسسات والشركات والعلامات التجارية اليابانية المشاركة في بالحدث مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك التكنولوجيا والسيارات والأغذية والمشروبات وغيرها من القطاعات.

- السياحة الميسرة

تستضيف دبي، يومي 11 و12 يناير المقبل، فعاليات الدورة الرابعة من "المؤتمر الدولي للسفر والسياحة الميسّرة" وذلك ضمن رؤيتها الهادفة لأن تصبح الوجهة المفضلة عالميا للسياح من أصحاب الهمم، معتمدة على منظومة متكاملة من التشريعات والبنى التحتية المتطورة والخدمات المتميزة.

ويركز المؤتمر على ضرورة تعزيز التشريعات والسياسات والبنى التحتية والخدماتية، خصوصاً في مجالات التنقل الجوي والبري والبحري، إضافة إلى خدمات الإقامة والضيافة، بما يلبي احتياجات أصحاب الهمم وتطلعاتهم، وحقهم في اكتشاف العالم بسهولة ويسر.

- "آراب هيلث 2024 "

يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين فعاليات معرض "آراب هيلث 2024" الذي يعد أكبر حدث لقطاع الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط.

وسيشهد "المعرض" مشاركة أكثر من 40 جناحًا دوليًا ومنها صربيا وهونغ كونغ اللتان تشاركان لأول مرة.

وسيسلط المعرض الضوء على مستقبل الرعاية الصحية والتقنيات عبر تقسيم قاعة العرض إلى 9 قطاعات تضم المعدات والأجهزة الطبية والسلع الاستهلاكية وجراحة العظام والعلاج الطبيعي وأنظمة وحلول تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وأصول الرعاية الصحية والعافية والوقاية والتصوير والتشخيص والرعاية الصحية والخدمات العامة وتحول الرعاية الصحية.

- منتدى دبي لإدارة المشاريع

تنطلق خلال الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، في مدينة جميرا، وذلك تحت شعار (بلا حدود Beyond Boundaries).

وتركز الدورة التاسعة للمنتدى على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الاستدامة، والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع، والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وستناقش 14 مساقاً موزعة على المحاور الثلاثة.

- "إنترسك 2024"

تستعد الشركة المنظمة لمعرض "إنترسك 2024"، المعرض التجاري الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، لاستضافة الدورة الأضخم في تاريخ الحدث الذي سيقام في الفترة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية".

ويستقطب المعرض نحو 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، كما يتوقع حضور أكثر من 45 ألف زائر من جميع أنحاء العالم.

- "إيكرس 2024"

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة، نسخة جديدة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2024"، الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة من 17-20 يناير 2024.

وتتضمن النسخة الجديدة من المعرض العديد من الفعاليات التي تقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في المجال العقاري، وتسلط الضوء على نمو وتطور القطاع العقاري في الشارقة بشكل خاص والدولة عموما.





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