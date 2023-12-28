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شواطئ نخيل تحصل على الاعتماد العالمي لبرنامج «العلم الأزرق»

12/28/2023 5:28:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت نخيل، المطور العقاري الرائد عالمياً، عن حصول ثمانية شواطئ تابعة لها في جبل علي ونخلة جميرا وجزر دبي على الاعتماد العالمي لبرنامج "العلم الأزرق".

يشير رفع العلم الأزرق على شاطئ ما إلى أنه شاطئ نظيف، ويلبي كافة متطلبات السلامة والوصول المطلوبة، وتتم إدارته بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيقه مستويات ممتازة لجودة المياه. و"العلم الأزرق" هو برنامج دولي رائد لإصدار شهادات الجودة البيئية تملكه وتديره مؤسسة التعليم البيئي (FEE)، وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مقرها في الدنمارك. ويهدف هذا البرنامج التطوعي، المتاح للشواطئ والمراسي الخاصة والعامة على حد سواء، إلى ربط الجمهور بمحيطهم وتشجيعهم لمعرفة المزيد عن بيئتهم.

يُعنى برنامج "العلم الأزرق" بمتابعة الظروف البيئية للحد من تأثير النشاط البشري لمشغلي المراسي والقوارب بهدف تعزيز التنمية المستدامة لقطاع السياحة. وللحصول على هذه الشهادة، يتعين استيفاء سلسلة من المعايير البيئية والتعليمية ومعايير السلامة والوصول. وبعد الحصول على الشهادة، يتحمل الملاك/ المشغلون المسؤولية الكاملة لضمان استمرار الامتثال لجميع المعايير المطلوبة. وقد تم منح هذه الشهادة حتى الآن لأكثر من 50 شاطئاً ومرسى في 51 دولة حول العالم.

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