الإمارات تتصدر دول العالم في إيرادات الغرف الفندقية

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن شركة «إس تي آر STR» المتخصصة في صناعة الضيافة العالمية، تصدّر دولة الإمارات إيرادات الغرف الفندقية المتاحة؛ حيث حقق القطاع الفندقي متوسط إيرادات بلغ 200 دولار للغرفة (734 درهماً تقريباً).

وأرجعت الشركة هذا النمو إلى استضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» والذي عُقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث سجّلت دبي نمواً في إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 84%.

وبحسب البيانات الإحصائية؛ جاءت الإمارات، والبرازيل، وكولومبيا والسعودية والمجر، كأفضل خمس دول في نمو إيرادات الغرفة المتوافرة مقارنة بعام 2019.

وشدَّدت الشركة على أنَّ استضافة الأحداث العالمية الكبرى، عززت من أداء قطاع الضيافة في دولة الإمارات؛ فبخلاف استضافة «كوب28» في دبي، استضافت إمارة أبوظبي سباق الجائزة الكبرى لطيران الاتحاد للفورمولا1، والذي أُجري في حلبة مرسى ياس، وأضافت بطولة طيران الإمارات دبي لسباعيات الرجبي أيضاً المزيد من الطلب إلى الجدول المزدحم للغرف الفندقية.

وكشفت الشركة في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي، عن تباطؤ نمو إيرادات الغرف المتاحة في معظم الدول الأوروبية قبل موسم العطلات، لكن المجر دخلت بين الخمسة الكبار؛ لارتفاع متوسط السعر اليومي بنسبة 55%.

وبحسب البيانات الصادرة حتى تاريخ 16 ديسمبر الجاري، فإنَّ نحو 20 من 25 دولة أوروبية سجلت نمواً في إيرادات الغرف المتاحة في الفترة التي سبقت موسم العطلات، مما يشير إلى ختام العام بأداء جيد في أنحاء القارة الأوروبية.





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