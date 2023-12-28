زوجته رفضت العودة إليه.. مصري ينهي حياته شنقاً

MENAFN - Khaberni) خبرني - ومن الحب ما قتل، هذا ما حدث في منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، مع شاب تركته زوجته ورفضت العودة إليه، فقرر التخلص من حياته بطريقة مأساوية بعد رفضها له، وعثر على جثته معلقة بـ "جنش" داخل شقته.

البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغاً من شاب، بالعثور على جثة شقيقه في شقته، إذ كسر بابها للدخول بعدما لاحظ عدم رده على التلفون واختفاءه عن الأنظار، وبانتقال الشرطة رفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي اتضح إنهاء الشاب لحياته.

يذكر أن فريقا من النيابة العامة في القاهرة، قد وصل إلى الشقة محل واقعة العثور على جثة لشخص علق نفسه بـ "جنش" في شقته بالبساتين، لينهي حياته على نحو مأساوي، لإجراء المعاينات اللازمة.

وعقب مناظرة جثمان الشاب، أمرت النيابة بنقله إلى مشرحة المستشفى حيث يوقع الطبيب الشرعي الكشف الطبي الظاهري للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة الشاب لسماع إفادتهم.

وأظهرت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، إذ أقدم الشاب على التخلص من حياته بسبب ترك زوجته مسكنهما، ورفضها العودة إليه من جديد.