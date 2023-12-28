زوجته رفضت العودة إليه.. مصري ينهي حياته شنقاً

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ومن الحب ما قتل، هذا ما حدث في منطقة البساتين التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، مع شاب تركته زوجته ورفضت العودة إليه، فقرر التخلص من حياته بطريقة مأساوية بعد رفضها له، وعثر على جثته معلقة بـ "جنش" داخل شقته.
البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغاً من شاب، بالعثور على جثة شقيقه في شقته، إذ كسر بابها للدخول بعدما لاحظ عدم رده على التلفون واختفاءه عن الأنظار، وبانتقال الشرطة رفقة النيابة العامة والطبيب الشرعي اتضح إنهاء الشاب لحياته.
يذكر أن فريقا من النيابة العامة في القاهرة، قد وصل إلى الشقة محل واقعة العثور على جثة لشخص علق نفسه بـ "جنش" في شقته بالبساتين، لينهي حياته على نحو مأساوي، لإجراء المعاينات اللازمة.
وعقب مناظرة جثمان الشاب، أمرت النيابة بنقله إلى مشرحة المستشفى حيث يوقع الطبيب الشرعي الكشف الطبي الظاهري للوقوف على أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة الشاب لسماع إفادتهم.
وأظهرت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، إذ أقدم الشاب على التخلص من حياته بسبب ترك زوجته مسكنهما، ورفضها العودة إليه من جديد.
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