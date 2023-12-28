MENAFN - Palestine News Network ) استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون، جلهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.





استشهد الشاب، طارق الشخشير (21 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من مدينة نابلس في الثامن عشر من شهر كانون أول الجاري.

وفي نفس السياق استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ل ترتفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر بالضفة الغربية إلى 313 شهيداً



الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 501





توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة