(MENAFN
- Palestine News Network )
استشهد عشرات المواطنين وجرح آخرون، جلهم من الأطفال النساء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، على مواقع مختلفة في قطاع غزة، في اليوم الـ83 من العدوان.
استشهد الشاب، طارق الشخشير (21 عاما)، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من مدينة نابلس في الثامن عشر من شهر كانون أول الجاري.
وفي نفس السياق استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال ل ترتفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر بالضفة الغربية إلى 313 شهيداً
الجيش الإسرائيلي يعلن اليوم الخميس، مقتل 3 من عناصره خلال معارك في وسط وجنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 501
توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة
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