يديعوت: جيش الاحتلال يسعى لإقناع مصر بناء جدار متطور على طول الحدود مع رفح لمنع إعادة تسليح حماس

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN- قالت صحيفة يديعوت احرنوت إن الجيش الاسرائيلي يخططللبناء جدار متطور داخل الحدود المصريهفي رفح على طول ١٤ كيلو في اطار جهودها الامنية المستقبلية لمنع تسلح حماس.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت يهدف الى

منع حماس من تهريب السلاح الى داخل غزه

حيث اسعى إسرائيل من وراء عدوانها لمنع اعادة حماس من تسليح نفسها.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن هناك محاولات اير لاقناع الجانب المصري بهذا الموضوع.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هناك محاولات جديه لإيجاد التمويل المناسب من خلال الشركات الامريكية.