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الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة في غزة قيد التكوين

12/28/2023 5:17:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN-
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن“كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة”.

وأضاف في تدوينة عبر منصة“إكس”، أن“المستشفيات في غزة بالكاد تعمل، والأمراض المعدية تنتشر بسرعة في الملاجئ المكتظة”.

ولفت إلى أن مئات المصابين بسبب الحرب لا يستطيعون تلقي العلاج، مشيرا إلى أن“كارثة صحة عامة قيد التكوين في غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

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