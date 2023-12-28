الأمم المتحدة: كارثة صحية عامة في غزة قيد التكوين

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN-
قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إن“كارثة صحية عامة قيد التكوين في غزة”.
وأضاف في تدوينة عبر منصة“إكس”، أن“المستشفيات في غزة بالكاد تعمل، والأمراض المعدية تنتشر بسرعة في الملاجئ المكتظة”.
ولفت إلى أن مئات المصابين بسبب الحرب لا يستطيعون تلقي العلاج، مشيرا إلى أن“كارثة صحة عامة قيد التكوين في غزة”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الأربعاء، 21 ألفا و110 شهداء و55 ألفا و243 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
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