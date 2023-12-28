الإحصاء: أسعار المنتجين يسجل انخفاضا نسبته 1.12% خلال الشهر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً نسبته 1.12% خلال تشرين الثاني 2023، مقارنة بالشهر الذي سبقهأ، وبلغ الرقم القياسي العام 114.27 خلال تشرين الثاني 2023، مقارنة بـ115.57 في شهر تشرين الأول 2023.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن أسعار الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضا نسبته 1.19%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 114.78، مقارنة ب بـ116.16 خلال تشرين الأول الماضي.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً نسبته 0.48%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 109.56، مقارنة بالشهر الذي سبقه بنحو ـ110.09.

وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً نسبته 8.14%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.

كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً نسبته 4.45%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 8.70%، وبلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 2.13 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 1.95 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 2.65 شيقل/كغم، والسبانخ 2.34 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 1.79 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 2.32 شيقل/كغم، والفاصولياء 3.34 شيقل/كغم، والبصل الأخضر مع ورق 6.35 شيقل/كغم، والبصل الجاف 2.63 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من: خيار البيوت البلاستيكية 2.26 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 3.36 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 1.33 شيقل/كغم، واللوبياء 6.43 شيقل/كغم، والبطاطا 3.25 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً نسبته 4.43%، وبلغ متوسط سعر كل من: أفوكادو الحبة الخشنة 1.89 شيقل/كغم، والبوملي 1.97 شيقل/كغم، والجوافة 1.50 شيقل/كغم، والزيتون الأخضر للمخلل 6.73 شيقل/كغم، والزعتر الأخضر 10.32 شيقل/كغم.

بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.22%، إذ بلغ متوسط سعر البيض الطازج 18.53 شيقل/2كغم، والدجاج اللاحم الصغير 3.24 شيقل، على الرغم من انخفاض متوسط سعر الماعز البلدي الحي 30.75 شيقل/كغم، والعجل البلدي الحي 17.85 شيقل/كغم، والخروف البلدي الحي 29.46 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا نسبته 2.92%، مقارنة بشهر تشرين الأول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.

بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.32%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 35.94%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 5.39%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.49%، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجبص بنسبة 0.40%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.30%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الملابس بمقدار 0.50%.