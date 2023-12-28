الإحصاء: أسعار المنتجين يسجل انخفاضا نسبته 1.12% خلال الشهر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضاً نسبته 1.12% خلال تشرين الثاني 2023، مقارنة بالشهر الذي سبقهأ، وبلغ الرقم القياسي العام 114.27 خلال تشرين الثاني 2023، مقارنة بـ115.57 في شهر تشرين الأول 2023.
وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن أسعار الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي سجل انخفاضا نسبته 1.19%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 114.78، مقارنة ب بـ116.16 خلال تشرين الأول الماضي.
وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً نسبته 0.48%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 109.56، مقارنة بالشهر الذي سبقه بنحو ـ110.09.
وسجلت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً نسبته 8.14%، مقارنة بالشهر الذي سبقه، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك انخفاضاً نسبته 4.45%، إذ تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 8.70%، وبلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 2.13 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 1.95 شيقل/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 2.65 شيقل/كغم، والسبانخ 2.34 شيقل/كغم، والفلفل الأخضر الحار 1.79 شيقل/كغم، والفلفل الحلو 2.32 شيقل/كغم، والفاصولياء 3.34 شيقل/كغم، والبصل الأخضر مع ورق 6.35 شيقل/كغم، والبصل الجاف 2.63 شيقل/كغم، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر كل من: خيار البيوت البلاستيكية 2.26 شيقل/كغم، وكوسا صغير الحجم 3.36 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 1.33 شيقل/كغم، واللوبياء 6.43 شيقل/كغم، والبطاطا 3.25 شيقل/كغم.
وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة انخفاضاً نسبته 4.43%، وبلغ متوسط سعر كل من: أفوكادو الحبة الخشنة 1.89 شيقل/كغم، والبوملي 1.97 شيقل/كغم، والجوافة 1.50 شيقل/كغم، والزيتون الأخضر للمخلل 6.73 شيقل/كغم، والزعتر الأخضر 10.32 شيقل/كغم.
بينما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً نسبته 0.22%، إذ بلغ متوسط سعر البيض الطازج 18.53 شيقل/2كغم، والدجاج اللاحم الصغير 3.24 شيقل، على الرغم من انخفاض متوسط سعر الماعز البلدي الحي 30.75 شيقل/كغم، والعجل البلدي الحي 17.85 شيقل/كغم، والخروف البلدي الحي 29.46 شيقل/كغم.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضا نسبته 2.92%، مقارنة بشهر تشرين الأول 2023، إذ تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج.
وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، إذ تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج.
بينما سجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 1.32%، إذ تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 35.94%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 5.39%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 1.49%، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجبص بنسبة 0.40%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 0.30%، على الرغم من انخفاض أسعار صناعة الملابس بمقدار 0.50%.
MENAFN28122023000205011050ID1107664833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.