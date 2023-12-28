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326 شهيدا في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي

12/28/2023 5:17:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- ارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 326 شهيدا، عقب استشهاد فلسطينيين اثنين فجر وصباح اليوم الخميس، بمدينتي رام الله ونابلس.

ووثق مركز معلومات فلسطين "معطى ارتقاء (326) شهيداً في الضفة والقدس المحتلة، منذ بداية معركة طوفان الأقصى.

وفي توزيع أعداد الشهداء على محافظات الضفة والقدس، سجل مركز معطى ارتقاء (80) شهيدا في جنين كأعلى محافظة قدمت شهداء، يليها (57)
شهيدا في طولكرم، و(42) شهيدا في الخليل.

كما وثّق المركز ارتقاء (39) شهيدا في
نابلس، و(28) شهيدا في رام الله، و(27) شهيدا في القدس، و(23) شهيدا في طوباس، و(12) شهيدا في قلقيلية، و(8) شهداء في بيت لحم، (7) شهداء في أريحا، و(3) شهداء في سلفيت.





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