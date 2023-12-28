Thursday, 28 December 2023 02:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال تهدم مشطبا للمركبات جنوب نابلس

12/28/2023 5:17:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشطبا للمركبات، قرب مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.

وقال مالك المشطب محمد قاسم أقرع للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المشطب، وهدمت بركسا بمساحة 150 مترا مربعا، يُستخدم منزلا ومخزنا لقطع المركبات في المشطب، دون سابق إنذار.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت العاملين في المشطب من إخراج قطع المركبات الموجودة داخل البركس، والتي تقدر قيمتها بـ500 ألف شيقل، ودمرتها بالكامل، إثر تجريف البركس، بحجة إقامته في المنطقة المصنفة "ج".

MENAFN28122023000205011050ID1107664831

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث