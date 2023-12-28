قوات الاحتلال تهدم مشطبا للمركبات جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشطبا للمركبات، قرب مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.

وقال مالك المشطب محمد قاسم أقرع للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المشطب، وهدمت بركسا بمساحة 150 مترا مربعا، يُستخدم منزلا ومخزنا لقطع المركبات في المشطب، دون سابق إنذار.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت العاملين في المشطب من إخراج قطع المركبات الموجودة داخل البركس، والتي تقدر قيمتها بـ500 ألف شيقل، ودمرتها بالكامل، إثر تجريف البركس، بحجة إقامته في المنطقة المصنفة "ج".