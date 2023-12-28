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النقد: مداهمة الاحتلال شركات الصرافة تهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي

12/28/2023 5:17:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت سلطة النقد، إن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لست شركات صرافة في عدة محافظات بالضفة، الليلة الماضية، يهدف إلى زعزعة الثقة بالقطاع المصرفي والصيرفي الفلسطيني.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الشركات خاضعة لرقابتها وإشرافها.

واعتبرت أن الاعتداء يمثل عملاً مخالفاً لكل الأعراف والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأكدت سلطة النقد أنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع، وتطوير أعماله، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها إلى الجمهور بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، مشيرة إلى أنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء مع كل الجهات ذات العلاقة.

وكانت قوات الاحتلال قد داهمت شركات الصرافة الست في عدد من المحافظات، واعتقلت عدداً من أصحابها، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها.

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