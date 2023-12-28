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الاحتلال يداهم عدة منازل في خربة حمصة في الأغوار الشمالية

12/28/2023 5:17:41 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة منازل في خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وخربت محتوياتها.

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