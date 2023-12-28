الاحتلال يداهم عدة منازل في خربة حمصة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يداهم عدة منازل في خربة حمصة في الأغوار الشمالية
التاريخ
12/28/2023 5:17:41 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الأغوار/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة منازل في خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية.
وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة، وداهمت منازل المواطنين وفتشتها، وخربت محتوياتها.
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