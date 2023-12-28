تشييع جثمان الشهيد حازم قطاوي في بيتونيا غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد حازم عبد الفتاح قطاوي (23 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، ونُقل الجثمان إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حُمل على الأكتاف إلى مسجد بيتونيا الكبير، حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.
واستُشهد الشاب قطاوي، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.
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