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تشييع جثمان الشهيد حازم قطاوي في بيتونيا غرب رام الله

12/28/2023 5:17:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد حازم عبد الفتاح قطاوي (23 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، ونُقل الجثمان إلى منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حُمل على الأكتاف إلى مسجد بيتونيا الكبير، حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.

واستُشهد الشاب قطاوي، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

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