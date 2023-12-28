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مصر تطلب من مواطنيها سرعة مغادرة السودان وعدم السفر إليها بأي ظرف

12/28/2023 5:17:10 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طلبت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، من مواطنيها الموجودين في جميع ولايات السودان "سرعة مغادرتها" وعدم السفر للسودان "تحت أي ظرف".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية نشرته على صفحتها بفيسبوك، ورد فيه: "في إطار حرص وزارة الخارجية على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظاً على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان في إجلاء عدد 18 طالباً وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة مؤخراً".
وتابعت: "وقد تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين من المدينة ووصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولاً إلى أرض الوطن".


وأضافت: "في هذا السياق، تهيب وزارة الخارجية بجميع المواطنين المتواجدين في السودان بكافة الولايات، بما في ذلك التي لم تطلها الاشتباكات المسلحة، بسرعة مغادرة السودان، وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف حفاظاً على سلامتهم".

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