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ليرة الذهب تسجل اعلى معدلاتها لعام 2023 .. تعرف على سعر البيع

12/28/2023 5:17:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أمين السر في نقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، إن أسعار الذهب استقرت اليوم الخميس عند أعلى معدلاتها للعام الحالي 2023، حيث وصل سعر الأونصة إلى 2085 دولارًا عالميًا.


وبين ديب لـ "الوكيل الإخباري" إلى أن البورصة العالمية سجلت قبل نحو أسبوعين 2144 دولارًا سعرًا للأونصة، لكنه لم يستقر الذهب عليه ولم يجري التداول، لذا يُعتبر اليوم هو أعلى سعر يستقر عنده بورصة الذهب للعام الحالي.
واشار ديب أن سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزي والرشادي ارتفع اليوم بمقدار أربعة دنانير، حيث وصل سعر الانجليزية بوزن 8 غرامات إلى 342 دينارًا، فيما وصلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، إلى 203 دينارًا.
وارتفعت أسعار الذهب محليًا اليوم بمقدار 60 قرشًا للغرام، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 حوالي 42.2 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 40.5 دينارًا للشراء منهم.

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