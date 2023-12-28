مسؤول إسرائيلي: السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد جرحى الجيش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية قوله إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، مضيفا أن السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحى.
وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يزيد عن 3000 عسكري أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار المعارك بقطاع غزة التي تسفر عن إصابة جنود يوميا.
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