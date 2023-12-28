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مسؤول إسرائيلي: السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد جرحى الجيش

12/28/2023 5:17:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة أسوشيتد برس عن رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية قوله إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن، مضيفا أن السلطات لا تدرك خطورة ارتفاع أعداد الجرحى.


وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن ما يزيد عن 3000 عسكري أصيبوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط استمرار المعارك بقطاع غزة التي تسفر عن إصابة جنود يوميا.

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