هيئة المعابر في غزة : 117 أردنياً سيغادرون غزة اليوم عبر معبر رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 400 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية منهم 117 اردنيا ، سيغادرون قطاع غزة اليوم الخميس برا إلى مصر.
ووفقا للكشف المرفق سيغادر المعبر 117 شخصا من حملة الجواز الأردني، معظمهم من الإناث .
هذا ويتواجد فريق من السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.
MENAFN28122023000208011052ID1107664822
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.