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هيئة المعابر في غزة : 117 أردنياً سيغادرون غزة اليوم عبر معبر رفح

12/28/2023 5:17:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة قائمة بأسماء أكثر من 400 شخص من حملة الجنسيات الأجنبية منهم 117 اردنيا ، سيغادرون قطاع غزة اليوم الخميس برا إلى مصر.
ووفقا للكشف المرفق سيغادر المعبر 117 شخصا من حملة الجواز الأردني، معظمهم من الإناث .
هذا ويتواجد فريق من السفارة الاردنية في القاهرة عند معبر رفح من الجانب المصري للتنسيق والتحضير لاي عمليات اجلاء للاردنيين عبر معبر رفح الحدودي.

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