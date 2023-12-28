العربية للطاقة المتجددة تدعو المستثمرين إلى فتح مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقد في عمان اجتماع المكتب التنفيذي الـ13 للهيئة العربية للطاقة المتجددة، بمشاركة 20 دولة عربية شقيقة.



وثمن المشاركون دور الأردن في تحفيز التعاون العربي المشترك، تحقيقا للتكامل الاقتصادي العربي.



وبحسب بيان صحفي للهيئة اليوم الخميس، صدر عن الاجتماع العديد من التوصيات التي من شأنها تطوير العمل المؤسسي القائم حاليا بالهيئة وتوسيع نشاطات الهيئة العربية للطاقة المتجددة، لتغطي كل الدول العربية لتبادل الخبرة والكفاءات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والسيارات الكهربائية والمدن الذكية والشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر.



وتقرر بالأغلبية، استحداث مكتب إقليمي للهيئة في سوريا وعقد المنتدى العربي التاسع في دولة الجزائر الشقيقة بالفترة من 5 - 7 تشرين الثاني 2024، ودعوة المستثمرين العرب إلى فتح مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن والاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية فيها، إضافة إلى موقع الأردن المحوري والاستراتيجي بقلب الدول العربية حيث أن السيارات الكهربائية عليها إقبال عالمي وستحل محل السيارات التقليدية التي تعمل على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن يصل عدد السيارات الكهربائية إلى أكثر من 350 مليون سيارة بالعام 2025.



وتعتبر الأردن الدولة الأولى في الشرق الأوسط بالإقبال على السيارات الكهربائية وتجهيز البنيه التحية لها، من محطات شحن متطورة باستخدام الطاقة الشمسية.