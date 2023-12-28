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خلال ساعات .. انخفاض ملحوظ على سعر غرام الذهب 21 بالأردن

12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الخميس 30 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .

حيث وصل سغر غرام الذهب من عيار 21 الى 41.9 للبيع للمواطنين مقابل 40.2 للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.4 للبيع للمواطنين مقابل 34.4 للشراء منهم




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