خلال ساعات .. انخفاض ملحوظ على سعر غرام الذهب 21 بالأردن

خلال ساعات .. انخفاض ملحوظ على سعر غرام الذهب 21 بالأردن
التاريخ
12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
انخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم الخميس 30 قرشا في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات .
حيث وصل سغر غرام الذهب من عيار 21 الى 41.9 للبيع للمواطنين مقابل 40.2 للشراء منهم ، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 عند 37.4 للبيع للمواطنين مقابل 34.4 للشراء منهم
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