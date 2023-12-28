50 شهيدا في قطاع غزة منذ صباح اليوم
التاريخ
12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أكدت وزارة الصحة بغزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال القطاع، والمغازي وسطه، وخان يونس جنوبه، أسفر عن استشهاد 50 فلسطينيا وإصابة العشرات.
يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع المحاصر لليوم الـ 83 على التوالي .
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