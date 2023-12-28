Thursday, 28 December 2023 02:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


50 شهيدا في قطاع غزة منذ صباح اليوم

12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصحة بغزة أن قصف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على منازل المواطنين الفلسطينيين في بيت لاهيا شمال القطاع، والمغازي وسطه، وخان يونس جنوبه، أسفر عن استشهاد 50 فلسطينيا وإصابة العشرات.


يأتي ذلك فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على مختلف أنحاء القطاع المحاصر لليوم الـ 83 على التوالي .


MENAFN28122023000208011052ID1107664817

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث