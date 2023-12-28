المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدة أميركية بسوريا

MENAFN - Al Wakeel News)قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت برشقة صاروخية القاعدة الأميركية بحقل كونيكو للغاز في دير الزور بسوريا.



وكانت المقاومة العراقية أعلنت أنها قصفت فجر اليوم الخميس هدفين إسرائيليين داخل الأراضي العراقية والجولان السوري المحتل في عمليتين منفصلتين في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.



كما استهدفت القوات الأميركية بالحقل سابقا بأعقاب طوفان الأقصى.

