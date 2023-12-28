القسام تستهدف 8 آليات إسرائيلية بمدينة ووسط غزة

القسام تستهدف 8 آليات إسرائيلية بمدينة ووسط غزة
التاريخ
12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات الشواظ في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.
كما أضافت أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استهداف آلية أخرى بمخيم البريج قبل ساعات.
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