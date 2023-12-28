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القسام تستهدف 8 آليات إسرائيلية بمدينة ووسط غزة

12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت كتائب القسام بأنها استهدفت 7 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات الشواظ في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.
كما أضافت أنها دمرت آلية عسكرية إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استهداف آلية أخرى بمخيم البريج قبل ساعات.




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