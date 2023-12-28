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هجوم جديد على دوريّة لـاليونيفيلجنوب لبنان

12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في بيان، "إصابة جندي في قوات حفظ السلام، وتضرر آلية، الليلة الماضية، بعد أن تعرضت دورية تابعة لها لهجوم من قبل مجموعة من الشباب في بلدة الطيبة، جنوب لبنان.


واعتبرت اليونيفيل في بيان اليوم الخميس، أن الاعتداءات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام ليست فقط مدانة، ولكنها تشكل أيضاً انتهاكاً للقانون اللبناني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.


وتابع البيان" أن حرية حركة قوات حفظ السلام أمر حيوي، خلال عملنا على استعادة الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق".


ودعت السلطات اللبنانية إلى تحقيق كامل وسريع وتقديم جميع الجناة إلى العدالة، وختمت "ما زال حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتابعون مهامهم، وسنواصل عملنا الأساسي في المراقبة ووقف التصعيد".


بترا

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