سرايا القدس استهدفت آليتين إسرائيليتين شرق غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في محور التفاح شرقي مدينة غزة، وسط خوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية في محور التفاح.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل 3 آخرين. وبذلك ترتفع حصيلة قتلاه إلى 11 خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابة 44 عسكريا.
MENAFN28122023000208011052ID1107664813
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.