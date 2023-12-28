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سرايا القدس استهدفت آليتين إسرائيليتين شرق غزة

12/28/2023 5:17:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكدت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- أنها استهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي "آر بي جي" في محور التفاح شرقي مدينة غزة، وسط خوض فصائل المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية في محور التفاح.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس مقتل 3 عسكريين بينهم ضابطان، وذلك بعد ساعات من إعلانه عن مقتل 3 آخرين. وبذلك ترتفع حصيلة قتلاه إلى 11 خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى إصابة 44 عسكريا.




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