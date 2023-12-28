وزير الصناعة والتجارة يلتقي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، في مكتبه اليوم، ميرنا خولي القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة على العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية اللبنانية الشقيقة.
كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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