وزير التربية والتعليم يستقبل الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور علي محسن زهير مدير إدارة العمليات التعليمية للمنطقة الأولى، والشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة مدير إدارة التقييم والأداء، وفدًا من جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر برئاسة زكريا إبراهيم الكاظم أمين عام الجمعية.
وأثنى الوزير ، خلال اللقاء، على الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في التوعية والتثقيف والشراكة المجتمعية. وتم بحث تطوير التعاون القائم بين الوزارة والجمعية، خصوصًا فيما يتصل بتعزيز نشر الوعي في المدارس الحكومية والخاصة للتعامل مع الطلبة المصابين بفقر الدم المنجلي "السكلر".
من جانبه، تقدم أمين عام جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المستمرة في تطوير التعليم والعناية بالفئات الخاصة من الطلبة.
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