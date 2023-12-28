وزير التربية والتعليم يستقبل الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، بحضور الدكتور علي محسن زهير مدير إدارة العمليات التعليمية للمنطقة الأولى، والشيخة لطيفة بنت إبراهيم آل خليفة مدير إدارة التقييم والأداء، وفدًا من جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر برئاسة زكريا إبراهيم الكاظم أمين عام الجمعية.

وأثنى الوزير ، خلال اللقاء، على الدور الحيوي الذي تقوم به جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر في التوعية والتثقيف والشراكة المجتمعية. وتم بحث تطوير التعاون القائم بين الوزارة والجمعية، خصوصًا فيما يتصل بتعزيز نشر الوعي في المدارس الحكومية والخاصة للتعامل مع الطلبة المصابين بفقر الدم المنجلي "السكلر".

من جانبه، تقدم أمين عام جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم وجميع منتسبي الوزارة على جهودهم المستمرة في تطوير التعليم والعناية بالفئات الخاصة من الطلبة.