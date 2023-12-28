وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وفق الأولويات وبما يسهم في تحقيق الأهداف لخدمة جميع أفراد المجتمع ومواكبة التطور العمراني المستمر الذي تشهده مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى تفقد وزير الاشغال مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، والتي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، وذلك بحضور النائب خالد بوعنق ممثل الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، و عبد العزيز أحمد النعار رئيس مجلس بلدي المحرق، و صالح بوهزاع العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي محافظة المحرق.
وخلال الزيارة، اطلع وزير الأشغال على مشروع تطوير شارع الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والطريق رقم 5441 بمجمع 254 في قلالي والذي سيخدم 205 عقارات، بالإضافة لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة قلالي بمجمع 255 والذي سيخدم 75 عقاراً. كما اطلع على سير العمل في مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق بمجمع 255 والذي سيخدم 356 عقار.
هذا وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تسوية الطريق 5470 والطرق المحيطة به بمجمع 254 في منطقة قلالي(دلمونيا)، والذي يخدم 231 عقار.
ومن جانبه أشاد النائب بوعنق بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق بالدائرة بما يسهم في تسهيل حركة مرتادي المنطقة وتقليل الازدحامات، و مساعيها في تنفيذ المشاريع الخدمية، والمشاريع التطويرية للبنية التحتية والتي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، وبما يسهم في توفير بنية تحتية متكاملة وبيئة صحية وسليمة في المملكة بشكل عام، وفي محافظة المحرق على وجه الخصوص.
وبدوره، أثنى بوهزاع على التنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين من خلال توفير الخدمات بأعلى المعايير، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في تطوير الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وحرصها على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وفقاً للإمكانيات المتاحة.
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