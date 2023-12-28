وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية وفق الأولويات وبما يسهم في تحقيق الأهداف لخدمة جميع أفراد المجتمع ومواكبة التطور العمراني المستمر الذي تشهده مملكة البحرين.

جاء ذلك لدى تفقد وزير الاشغال مشاريع تطوير البنية التحتية في الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، والتي يجري تنفيذها حالياً ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، وذلك بحضور النائب خالد بوعنق ممثل الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق، و عبد العزيز أحمد النعار رئيس مجلس بلدي المحرق، و صالح بوهزاع العضو البلدي ممثل الدائرة الخامسة بمجلس بلدي محافظة المحرق.

وخلال الزيارة، اطلع وزير الأشغال على مشروع تطوير شارع الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، والطريق رقم 5441 بمجمع 254 في قلالي والذي سيخدم 205 عقارات، بالإضافة لمشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة قلالي بمجمع 255 والذي سيخدم 75 عقاراً. كما اطلع على سير العمل في مشروع إنشاء شبكة الصرف الصحي في منطقة واحات المحرق بمجمع 255 والذي سيخدم 356 عقار.

هذا وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع تسوية الطريق 5470 والطرق المحيطة به بمجمع 254 في منطقة قلالي(دلمونيا)، والذي يخدم 231 عقار.



ومن جانبه أشاد النائب بوعنق بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق بالدائرة بما يسهم في تسهيل حركة مرتادي المنطقة وتقليل الازدحامات، و مساعيها في تنفيذ المشاريع الخدمية، والمشاريع التطويرية للبنية التحتية والتي تواكب التوسع العمراني الذي تشهده مملكة البحرين، وبما يسهم في توفير بنية تحتية متكاملة وبيئة صحية وسليمة في المملكة بشكل عام، وفي محافظة المحرق على وجه الخصوص.



وبدوره، أثنى بوهزاع على التنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق تطلعات المواطنين من خلال توفير الخدمات بأعلى المعايير، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال في تطوير الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق من خلال تنفيذ مشاريع البنية التحتية، وحرصها على تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وفقاً للإمكانيات المتاحة.