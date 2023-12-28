الأرصاد الجوية : توقعات بتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي السبت والأحد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قال مصدر مسؤول بإدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن مملكة البحرين شهدت خلال الأيام الماضية سيطرة الرياح الشمالية الغربية، والتي كانت معتدلة إلى نشطة السرعة مع أجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا خلال الليل، ومن المتوقع استمرارها خلال الأسبوع القادم.
وأضاف أنه بحسب آخر تحديثات خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، تتأثر المناطق الشمالية من شبه الجزيرة العربية بمرور منخفض جوي علوي تتكاثف على إثره الغيوم على المنطقة، ومع اقتراب المنخفض من المملكة فمن المتوقع أن تتحول الأجواء تدريجيًا إلى غائمة أحيانًا وتتهيأ معها الفرص لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة يوم السبت القادم الموافق 30 ديسمبر، وتستمر حتى وقت لاحق من نهار يوم الأحد 31 ديسمبر.
ونصحت إدارة الأرصاد الجوية الجمهور بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة النشرات والتحذيرات الرسمية الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية.
MENAFN28122023000055011008ID1107664786
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.