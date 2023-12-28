مركز جوجل للابتكار بمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار ينظم مخيماً شتوياً لطلبة المدارس

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز مهارات الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية، نظم مركز Google للابتكار بمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، المخيم الشتوي "مخيّم الابتكار" لطلبة المدارس، والذي استمر لمدة خمسة أيام، وقدم تجربة تعليمية غنية وممتعة للمشاركين.
وأوضحت المهندسة آمنه الغفلي، اختصاصية التدريب بمركز Google للابتكار والمشرفة على تنظيم المخيم، أن البرنامج وفر لطلبة المدارس فرصة لاستكشاف عدد من المواضيع التكنولوجية، حيث ناقشت ورش العمل موضوعات متنوعة كالنمذجة ثلاثية الأبعاد، والدوائر الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، بهدف تحفيز الطلبة على الابتكار و التفكير الإبداعي والعمل التعاوني.
وتميز المخيم بتقديمه رحلة تعليمية متكاملة، حيث استغل المشاركون إمكانيات مختبرات منصة Google المجهزة بأحدث التقنيات لتطوير مهاراتهم التقنية وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشاريع عملية. وفي ختام المخيم، قام الطلبة بعرض مشاريعهم في منافسة على تقديم أفضل الابتكارات أمام جمهور من الحضور.ومكن المخيم الشتوي الطلبة المشاركون من استثمار أوقات فراغهم، واكسابهم معرفة قيمة ومهارات تقنية تؤهلهم لمواكبة التقدم المستمر في العالم التكنولوجي.
وتقدم منصة مختبرات Google لمستخدميها مجموعة من المهارات المتقدمة مثل تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة وإنتاج النماذج الأولية، إضافةً إلى تعزيز فهمهم لمجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ويتم تقديم المواد التدريبية والمعدات اللازمة بدعم من مؤسسات أكاديمية عالمية، مع الحرص على تحديثها باستمرار لمواكبة آخر التطورات التكنولوجية.
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