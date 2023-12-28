رحلة العناية الذهبية في إريديوم سبا فندق سانت ريجيس النخلة

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- Iris Media Press Services) دبي: يقدم النادي الصحي "إريديوم سبا" بفندق سانت ريجيس دبي، النخلة , لضيوفه مجموعة مختارة من باقات العناية الحصرية، حيث يمكنهم تدليل أنفسهم أو أحد أحبائهم بتجربة عناية مترفة، فقد صممت باقات العناية الخاصة بموسم الأعياد لمساعدة الضيوف على الاسترخاء واستعادة الطاقة والحيوية ليبدؤوا موسم الأعياد وهم في قمة التألّق.
كما أنّ إيريدوم سبا يقدم سحب على العديد من المفاجآت الرائعة، ويمكن للضيوف التأهل لهذا السحب القيم عند شراء أي قطعة من القطع المعروضة للبيع بالتجزئة، أو شراء قسيمة هدايا، أو أي تجربة عناية. وسيحصل الفائزون على قسيمة تمكنهم من خوض تجربة عناية متميزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 1 يناير 2024.
علاوةً على ما سبق، سيحصل جميع الضيوف على هدية حصرية مجانية في كل موسم، من إيريديوم سبا الذي يحتل موقعًا متميزًا في قلب نخلة جميرا النابض بالحياة، حيث تجتمع الأجواء المترفة والمرافق الفاخرة والمختصين المهرة ليمنحوا الضيوف الهدية الأمثل في موسم الأعياد.
أضيئوا أعيادكم
رحلة عناية متكاملة تتألف من 120 دقيقة من الدلال تبدأ بجلسة تدليك مخصّصة مدتها 30 دقيقة، تتبعها جلسة حصرية لشد بشرة الوجه بخمس خطوات ومدتها 90 دقيقة، وذلك مقابل 1790 درهم إماراتي، وقد استوحيت هذه التجربة القوية من العناصر المتطورة المقاومة لتقدم سن البشرة والتي تمنحها إشراقة فورية مع تجديد خلاياها لأثرٍ يدوم طويلًا.
• العرض: تجربة عناية مدتها 120 دقيقة + الدخول في السحب + هدية مجانية
o جلسة العناية السويسرية ببشرة الوجه 90 دقيقة
o جلسات تدليك مخصصة – 30 دقيقة
• السعر: 1790 درهم إماراتي
رحلة العناية الذهبية
من خلال هذه الرحلة المترفة، سيستمتع الضيوف بجلسة التقشر الذهبي لبشرة الجسم والتي تستمر لمدة 30 دقيقة باستخدام منتجات العناية الفاخرة من AMRA، ثم جلسة تدليك مريحة للأعصاب مدتها 60 دقيقة باستخدام زيت الجسم الذهبي Lux Gold، وفي الختام، جلسة عناية ببشرة الوجه مدتها 30 دقيقة تترك البشرة ناعمة ومتألقة ومنتعشة.
• العرض: تجربة عناية مدتها 120 دقيقة + الدخول في السحب + هدية مجانية
o جلسة تقشير ذهبي للجسم بمنتجات AMRA – 30 دقيقة
o جلسات تدليك مريحة – 60 دقيقة
o جلسة عناية متميزة ببشرة الوجه – 30 دقيقة
• السعر: 1790 درهم إماراتي
التدليك المنعش
جلسة تدليك مصممة خصيصًا لإنعاش الجسم وتنشيطه بعد إمضاء اليوم في التسوق للأعياد، حيث يعمل خبراؤنا المختصون على تقديم جلسة العناية هذه لمدة 90 دقيقة بما يتناسب مع احتياجات الضيوف.
• العرض: 90 دقيقة من التدليك المصمم خصيصًا + الدخول في السحب + هدية مجانية
• السعر: 800 درهم إماراتي للشخص الواحد
يقع إيريديوم سبا على المنصة 2 في سانت ريجيس دبي، النخلة. ويفتح أبوابه يوميًا من 10:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً. تسري العروض إلى يوم 31 ديسمبر 2023.
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