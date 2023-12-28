الدفاع المدني بدبي يتعاون مع إنترسك 2024 لتعزيز ابتكارات مكافحة الحرائق والإنقاذ في دولة الإمارات

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 28 ديسمبر 2023: تزامناً مع قرب انطلاق فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالميًا للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، سيتم تسليط الضوء من خلاله بشكل رئيسي على الابتكار والتعاون الاستراتيجي في قطاع الاطفاء والسلامة.
تُقام دورة اليوبيل الفضي من معرض إنترسك تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الاستثنائية، التي تنطلق تحت شعار "ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية" هي الأضخم من نوعها في تاريخ المعرض، مع التركيز بشكل كبير على ابتكارات مكافحة الحرائق والإنقاذ بتعاون وثيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.
ووفقًا لشركة 6 دبليو ريسيرتش، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق نظم ومعدات السلامة من الحرائق في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% خلال الفترة الممتدة بين عامي2020-2026، حيث تهدف زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي إلى تنويع الاقتصاد إلى جانب مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الجارية مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية البحرية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي من شأنها تعزيز الطلب على نظم ومعدات السلامة من الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة.
وبهذه المناسبة قال جرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: "يمثل إنترسك 2024 لحظة محورية حاسمة في تطور تكنولوجيا مكافحة الحرائق والسلامة، حيث تسلط دورة هذا العام من المعرض الضوء على قطاع الإطفاء والإنقاذ، إذ يعد التعاون مع الدفاع المدني بدبي بمثابة شهادة على التزامنا بتعزيز السلامة والأمن الإقليميين، كما يعد النمو والتطور الذي نحققه دليلاً قاطعاً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز حيوي للمؤسسات العالمية المختصة بمكافحة الحرائق والسلامة والأمن".
يقدم إنترسك 2024 تجربة غنية بالفعاليات تتضمن برنامج مؤتمرات واسع النطاق وحفل توزيع جوائز إنترسك المرموق، حيث من المقرر أن تشهد هذه الدورة التاريخية من المعرض حضور 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، مع مشاركة ما يقرب من 25٪ منهم لأول مرة، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 45,000 زائر تجاري من جميع أنحاء العالم.
ومن بين القطاعات التي يغطيها المعرض، يبرز قسم الإطفاء والإنقاذ، الذي يضم أكثر من 400 عارض متوزعين على خمس قاعات بمركز دبي التجاري العالمي، باعتباره القسم الأسرع نموًا في المعرض، ومن الجدير بالذكر أن 70% من قادة القطاع على مستوى العالم سيجتمعون تحت سقف واحد خلال المعرض، مما يمثل فرصة مثالية لعقد الصفقات التجارية في الشرق الأوسط.
وستعرض شركة نافكو، الشركة الرائدة في مجال مكافحة الحرائق والسلامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمعروفة بمعدات مكافحة الحرائق من الدرجة الأولى وهندسة السلامة، العديد من الحلول المبتكرةـ كما سيضيف العارضين مثل: بالدوين بوكسال، و اتش دي فاير، وكوروديكس، و آينيم و بينتاير و كولبر و إس في تي برودكتس، و فايكينغ، و إيرس كابلو، مزيدًا من التنوع إلى المعرض.
وأضاف توتشتن قائلاً: "تؤكد مشاركة هذا المزيج المثالي من العارضين الحاليين والجدد على الجاذبية العالمية وروح التعاون التي تجعل من إنترسك منصةً محوريةً لمجتمع مكافحة الحرائق والسلامة".
وسيتناول مؤتمر إنترسك 2024 للإطفاء والإنقاذ الذي تستضيفه الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي موضوعات مهمة ترسم ملامح القطاع وأحدث تطوراته التي من شأنها تعزيز الحماية من الحرائق والسلامة على مستوى العالم.
وتشمل أبرز المواضيع الرئيسية في المؤتمر كلاً من: التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق الصناعية، والابتكارات في مجال الحماية من الحرائق، من بين العديد من الأمور الأخرى، حيث يجتمع نخبة من أبرز المتحدثين مثل: غاري بارثرام، كبير مسؤولي الإطفاء في مطار هيثرو - المملكة المتحدة، ومحمد اسعيفان، رئيس قسم مكافحة الحرائق لشركة أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية، وتيرانس ويسانغ، كبير مسؤولي الإطفاء (كولون) في إدارة خدمات الإطفاء في هونغ كونغ، لتقديم رؤى وخبرات ثاقبة لا تقدر بثمن.
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