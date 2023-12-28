850 شخص حضروا برنش عيد الميلاد المجيد في فندق باب القصر

(MENAFN
- Iris Media Press Services) ابوظبي: أقام فندق باب القصر، وجهة الضيافة الفاخرة التي تعد إحدى أيقونات العاصمة أبوظبي، فعالية برنش متميزة احتفاءً بعيد الميلاد المجيد ، حضرها اكثر من 850 شخص .
شارك هذا العدد الكبير من الضيوف من كافة الفئات العمرية سانتا كلوز الذي هبط اليهم من اعلى قمة البرج الفندق التي ترتفع الى 36 طابقا , حاملاً معه الاثارة والتشويق بهذه المناسبة السعيدة .
ولحظة هبوط سانتا كلوز علت الاصوات مهللة بالفرح والسرور لتضفي بهجة احتفالية رائعة للجميع , تمكن الضيوف بعدها من الاستمتاع بتجربة ذوقية لا تضاهى تخللها العديد من الأنشطة الزاخرة بالمتعة والإثارة.
واستمرت الاحتفالية لغاية غروب الشمس قدم خلالها المطرب روزاريو باقة من الاغاني على وقع الانغام الغربية والشرقية لامتاع الحضور .
تضمنت الاحتفالية بوفيه برنش فاخر هو الاضخم من نوعه على الاطلاق قدمت من خلاله تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية الشهية ومنصات الطهو الحية، وكانت مصحوبة بالعروض الترفيهية الحية والمباشرة.
وحظى الأطفال باهتمام فندق باب القصر حيث تم توزيع الهدايا عليهم اضافة الى تنظيم العديد من الأنشطة الممتعة لهم.
قال السيد إلياس سعد، مساعد المدير التنفيذي مسؤول إدارة الأغذية والمشروبات لدى فندق باب القصر: “لقد نجحنا في استضافة اكبر برنش لاعياد الميلاد في ابوظبي، كما ان برنامج الفعاليات جعل الاحتفال بالعيد احتفالًا متميزًا. "
واضاف " كافة أعضاء فريقنا في باب القصر عملوا من اجل جعل الاحتفال بهذا العيد متميزًا زاخرًا بالحياة. ولهذا، عملنا على إعداد هذه الأنشطة الممتعة والتجربة الذوقية الفاخرة المناسبة للضيوف من كافة الفئات العمرية احتفاءا بهذه المناسبة التي أقيمت وسط أجواء من المحبة تبعث في النفس السرور والبهجة ".
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