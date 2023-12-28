"المالية المركزية بالشارقة" تستعرض تجربتها المالية المتكاملة

(MENAFN
- Saharapr) استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة في مقرها مؤخراً، وفدًا حكوميًا من جمهورية العراق الشقيقة بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الناجحة والتجارب المميزة التي تتبناها الدائرة في مجال المالية العامة والإدارة المالية في حكومة الشارقة، واستكمال الوفد لبرنامجهم التدريبي "التجارب الدولية في مجال الإدارة الحديثة والحكومة الالكترونية"، حيث كان في استقبال الوفد السيدة خولة بوشليبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة المالية المركزية بالشارقة.
تعزيز الممارسات والتجارب المالية الناجحة
وأكد سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة اعتزاز الدائرة وفريقها باهتمام القطاع الحكومي في العراق الشقيق وسعيه من خلال هذه الزيارة إلى الاستفادة من تجربة الدائرة، وهو ما يتوافق مع رؤيتها المؤسسية بأهمية تعزيز ونشر ثقافة العلم والتميز والتعريف بها ولا سيما في مجال الثقافة المالية ومن ضمنها شؤون المالية العامة، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
نقلة نوعية في القطاع المالي
وأضاف سعادته:" لقد نجحت الدائرة طوال السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب المالية المطبقة في القطاع الحكومي داخل الشارقة، وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين داخل الدولة وخارجها، بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب والتطبيقات ونقل الخبرات والمعارف والمفاهيم الحديثة ما بين موظفي القطاع المالي والقائمين عليه في الدول العربية.
تجربة مالية متكاملة
وقد قام مجموعة من الفريق القيادي والإشرافي في الدائرة باستعراض تجربته في مجال المالية العامة، حيث تحدث كل من الأستاذة نورة شهيل رئيس قسم موازنة البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية حول الموازنة والتخطيط المالي، كما تطرقت كل من الأستاذة مي ساحوه مدير إدارة الحسابات، والأستاذ راشد السويدي مدير إدارة المشتريات والعقود إلى تجربة الإدارتين، في حين تحدثت الأستاذة أروى العويس، مدير إدارة السياسات المالية حول السياسات المالية المطبقة في الدائرة، بينما تناول الأستاذ محمد السيد استشاري إدارة مشاريع أنظمة ومشاريع تكنولوجيا المعلومات تجربة النظام المالي الحكومي في الشارقة من خلال بوابة الدفع الرقمي تحصيل، كما استعرض الأستاذ صقر آل علي مدير مكتب أمن المعلومات، تجربة الدائرة في مجال أمن المعلومات.
نشر ثقافة التميز المالي محليًا وعربيًا
واطلع الوفد الزائر على تجربة الدائرة في إطلاق وتنفيذ جائزة الشارقة في المالية العامة، حيث تحدثت الأستاذة عائشة الكتبي خبير الدعم الإداري والمؤسسي بمكتب دعم القرار حول فكرة الجائزة وأهدافها على مستوى الوطن العربي ومراحل تطور دوراتها منذ انطلاقتها عام 2018، وفئات التميز فيها، فيما استعرض الأستاذ ناصر كشواني، الأمين العام لجائزة الأداء المالي المتميز، شرحًا وافيًا للتعريف بجائزة الأداء المالي المتميز في إمارة الشارقة وأهدافها وفئاتها المختلفة.
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