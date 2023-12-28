30 شهيدا على الأقل بقصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا شمال غزة

(MENAFN
- Youm7) أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 30 شهيدا على الأقل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
ودعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى وضع حد للقتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة.
في حين أعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية.
رصد رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية في الجيش الإسرائيلي، عيدان كاليمان، الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان الحالى على قطاع غزة.
وقال كاليمان، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن.
وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات تستقبل 20 جنديا مصابا أثناء العمليات فى قطاع غزة خلال 48 ساعة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على
قطاع غزة
منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.
ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
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