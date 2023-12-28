مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.





وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.





وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة، أو المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين.





ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين، في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.