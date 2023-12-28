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اعتقال 20 عاملا بالصرافة فى الضفة الغربية بتهمة دعم الفصائل فى غزة

12/28/2023 4:25:55 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت السلطات الإسرائيلية اليوم الخميس، 20 شخصا يعملون بمحلات الصرافة فى الضفة الغربية بتهمة دعم الفصائل الفلسطينية فى غزة، بحسب موقع "العربية" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أشتشهد شاب فلسطيني، وأصيب 26 آخرين على الأقل، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، في عدة مدن بالضفة الغربية، وذلك في ظل تصاعد التوترات منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي برام الله، مصرع الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 14 آخرين خلال مواجهات في منطقة "دوار المنارة" وسط مدينة رام الله، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي، فتح النار على مركبة في حي الطيرة، كما اعتقل عدة أشخاص في مناطق مختلفة في مدينتي رام الله والبيرة، مضيفة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدتي بيت لقيا وبيتونيا، والأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري، وقريتي سنجل (شمال) ورافات (جنوب) المدينة.

وأشارت إلى إصابة 9 فلسطينيين بينهم أطفال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل، فجر الخميس، عقب مداهمة البلدة.

وطالت عمليات الاقتحام في حلحول، عدداً من المنازل ومحلاً للصرافة والمجوهرات، حيث أُجبر أصحابها على فتحها بالقوة قبل تفتيشها والاستيلاء على بعض محتوياتها، فيما أُبلغ عن اعتقال شخصين.

كما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مدينة طولكرم، وداهمت عدداً من محلات الصرافة، واستولت على محتوياتها واعتقلت أصحابها، وسط اندلاع مواجهات.











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