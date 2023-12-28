فصائل فلسطينية تعلن استهداف جرافة للاحتلال فى مخيم البريج وسط غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف جرافة للاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، توثيق جميع الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"،: سنقدم كل الأدلة التي تثبت الانتهاكات الإسرائيلية للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب ووقف العدوان على غزة.

كانت الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية إلى 313 شهيدا، ومنذ بداية العام إلى 521 شهيدا.



