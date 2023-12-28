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البرلمان العربى يستهل جلسته حول فلسطين بـدقيقة حداد على شهداء غزة

12/28/2023 4:25:54 AM
(MENAFN- Youm7) انطلقت أعمال الجلسة الخاصة للبرلمان العربي بشأن فلسطين، اليوم الخميس برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، تحت عنوان "نصرة فلسطين وغزة" وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك بحضور رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح وعدد من الشخصيات البرلمانية العربية.



وبدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وتبحث الجلسة، مستجدات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وتبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع والذي دخل يومه الـ 83.



وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي.



وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي قد عقدت اجتماعا - أمس الأربعاء برئاسة "العسومي" تحضيرًا لأعمال الجلسة الخاصة اليوم، وللتأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي التامة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.



وأكد العسومي، خلال اجتماع اللجنة، أن البرلمان العربي في حالة انعقاد دائم وتحرك مستمر في كافة المحافل الدولية والبرلمانية لمناصرة ودعم الشعب الفلسطيني الأعزل ضد العدوان الغاشم وجرائم الحرب التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في قطاع غزة والضفة الغربية.












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