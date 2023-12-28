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هيئة الرعاية الصحية تعلن نجاح عمليتين جديدتين للقسطرة القلبية دون جراحة

12/28/2023 4:25:52 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح عمليتين جديدتين لزراعة واستبدال الصمام الأورطي لمريضين مسنيين "دون جراحة" عن طريق القسطرة القلبية باستخدام تقنية التافي TAVI، في مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.



وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، تميز الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة مستشفيات متطورة وفرق طبية متخصصة تضمن تقديم رعاية صحية متميزة على أعلى مستوى.



وأضاف السبكي، أن استخدام التقنيات الطبية الحديثة في مستشفيات الهيئة
ومنها مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية يحقق نجاحًا ملحوظًا في خدمات الرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا التطلع إلى الابتكار والتطوير المستمر في قطاع الرعاية الصحية، وتابع: أن إجراء عملية القسطرة القلبية بتقنية التافي تتكلف أكثر من 600 ألف جنيه بينما يتم إجراؤها للمريض المنتفع بخدمات التأمين الصحي الشامل بتكلفة لا تتعدى قدرها 400 جنيه مصري، لافتًا إلى إجراء 16 عملية قسطرة قلبية بنجاح داخل المجمع الطبي حتى الآن.



وأشار الدكتور طارق رشيد، خبير الانسداد المزمن للشرايين التاجية وعلاج صمامات القلب بالقسطرة والمشرف العام على أقسام القلب بإقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه قد أخضع الفريق الطبي بلجنة القلب في مجمع الإسماعيلية الطبي ملف المريضين لدراسة دقيقة، وتم اتخاذ قرار تركيب الصمام كخيار علاجي مناسب للحالتين بسبب ما يعانوه من أمراض مزمنة وكِبر سنهما، موضحًا أنه قد تم إجراء العمليتين بنجاح كبير حيث تمت زراعة الصمام عن طريق القسطرة باستخدام تقنية "التافي" من دون تدخل جراحي.



وتابع الدكتور طارق رشيد: أنه تعتبر تقنية التافي أحدث وأفضل ما توصل إليه العلم الحديث في تقنيات تغيير صمامات القلب دون جراحة، وتعد هذه المرة الخامسة والسادسة عشر التي يتم فيها استخدام هذا النوع من التقنيات بمجمع الإسماعيلية الطبي، والذى يمتلك إمكانات متطورة وكوادر طبية عالية التأهيل والخبرة، ولافتًا إلى أن هذا النوع من العمليات يناسب المرضى كبار السن الذين لديهم مشكلات في أحد صمامات القلب نظرًا لشدة أمانها وسلامتها على صحة المريض مقارنةً بالعمليات التقليدية.



وتابع، أنه يعد نجاح هذه العمليات النوعية امتداداً للإنجازات الطبية اللافتة لمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والتى تحققها منذ التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تعمل بأحدث بروتوكولات علاج في العالم وهو ما يساهم في رفع نسب الشفاء ونجاح العمليات والتداخلات الجراحية، ومشيرًا إلى أن قسطرة القلب خيار علاجي مبتكر وفعال يحقق تقدم كبير في علاج أمراض القلب، ويُمكِّن الأطباء من إجراء العمليات بكفاءة ودقة عالية.



ولفتت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه قام بإجراء عمليتين القسطرة القلبية للمريضين فريق من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بقسم القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي ضم كلًا من الأستاذ الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب وخبير القسطرة القلبية وعلاج حالات الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والدكتور محمد عز الرجال، استشارى القلب والقسطرة، والدكتور محمود صباح، استشاري القسطرة التداخلية وإصلاح عيوب الصمامات والقسطرة، والدكتور محمد سليمان، مدير وحدة القسطرة القلبية، وبمتابعة الأستاذة الدكتورة جميلة نصر، أستاذ القلب ورئيس قسم القلب بمجمع الإسماعيلية الطبي، وبمعاونة الفريق المتميز من التمريض وفنيين الأشعة بالمجمع.
















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