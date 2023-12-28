Thursday, 28 December 2023 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة العمل: تدريب ذوى همم على مهن يحتاجها سوق العمل بأسيوط

12/28/2023 4:25:48 AM
(MENAFN- Youm7) اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط
فعاليات الدورتين التدريبيتين المجانتين على مهن صيانة الدش، والحاسب الآلي ، لذوى الهمم، وتخرج دفعة جديدة من المتدربين بمدرسة الأمل للصم "بنين"، في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم ، وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، فى ضوء تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.



وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة، أن التوسع في تنفيذ تلك الدورات التدريبية لذوي الهمم يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني، كما أن هذه البرامج التدريببة وجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد اجتياز الدورة .



كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة خديجة بنت خويلد بأسيوط، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية .



وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت في مختلف القطاعات من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق وعياً بمقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية..ومنوهاً إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات حيث يتم تنفيذها بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل،
كما أن الندوة شهدت مشاركة إيجابية وتفاعل من الطلاب والمعلمين بالمدرسة، حيث شارك بتلك الندوة عدداً من مفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية، وحاضر خلالها الكيميائي خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.




















MENAFN28122023000132011024ID1107664661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث