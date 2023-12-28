أمريكا تشدد على التزامها تجاه الفلبين وسط التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي

MENAFN - Youm7) شددت الولايات المتحدة، على التزامها الصارم تجاه الفلبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك الثنائية، والتي تنص على أن تقوم كل دولة بالدفاع عن الأخرى حال تعرضها لهجوم.



جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي.





وتبادل الوزيران الأفكار حول كيفية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين عام 2024 المقبل، بناءً على زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى واشنطن العاصمة مايو الماضي.