Thursday, 28 December 2023 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمريكا تشدد على التزامها تجاه الفلبين وسط التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي

12/28/2023 4:25:46 AM
(MENAFN- Youm7) شددت الولايات المتحدة، على التزامها الصارم تجاه الفلبين بموجب معاهدة الدفاع المشترك الثنائية، والتي تنص على أن تقوم كل دولة بالدفاع عن الأخرى حال تعرضها لهجوم.


جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن ونظيره الفلبيني إنريكي مانالو؛ لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التوترات المستمرة في بحر الصين الجنوبي.


وتبادل الوزيران الأفكار حول كيفية تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والفلبين عام 2024 المقبل، بناءً على زيارة الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى واشنطن العاصمة مايو الماضي.







MENAFN28122023000132011024ID1107664659

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث