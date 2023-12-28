Thursday, 28 December 2023 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسقاط غير مقبول.. إسرائيل تنشر فيديو مسىء لكوريا الجنوبية لتبرير عدوانها على غزة

12/28/2023 4:25:46 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أن سفارة إسرائيل بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهمي تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إسقاط على ما شهدته إسرائيل فى السابع من أكتوبر، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الفيديو اعتبر "غير لائق" وأنها طلبت من السفارة الإسرائيلية إزالته.

ويصور الفيديو، الذي لم يعد متاحا على وسائل التواصل الاجتماعي للسفارة، سيناريو مؤلما يتم فيه اختطاف امرأة كورية جنوبية في العاصمة على يد مهاجم مسلح يوم عيد الميلاد، وفصلها بالقوة عن ابنتها الصغيرة.

واعتبر السفير الإسرائيلي فى سول أكيفا تور، فى منشور على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن نشر الفيديو يهدف إلى مساعدة الكوريين الجنوبيين في شرق آسيا، بعيدا عن إسرائيل، على فهم الوضع الحربي الحالي.

ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بقولها إن إنتاج السفارة الإسرائيلية وتوزيعها لفيديو يقارن الوضع الأمني في دولة أخرى يعتبر غير مناسب.

وأضافت "لقد نقلنا موقفنا إلى السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، واتخذ الجانب الإسرائيلي إجراءات لحذف الفيديو المعني".









MENAFN28122023000132011024ID1107664658

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث