إسقاط غير مقبول.. إسرائيل تنشر فيديو مسىء لكوريا الجنوبية لتبرير عدوانها على غزة

MENAFN - Youm7) أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية، أن سفارة إسرائيل بالبلاد، أزالت مقطع فيديو يظهر سيناريو وهمي تتم فيه مهاجمة الكوريين من قبل مهاجمين ملثمين في سيئول، في إسقاط على ما شهدته إسرائيل فى السابع من أكتوبر، بحسب ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقالت الوزارة في بيان الخميس، إن الفيديو اعتبر "غير لائق" وأنها طلبت من السفارة الإسرائيلية إزالته.

ويصور الفيديو، الذي لم يعد متاحا على وسائل التواصل الاجتماعي للسفارة، سيناريو مؤلما يتم فيه اختطاف امرأة كورية جنوبية في العاصمة على يد مهاجم مسلح يوم عيد الميلاد، وفصلها بالقوة عن ابنتها الصغيرة.

واعتبر السفير الإسرائيلي فى سول أكيفا تور، فى منشور على حسابه بموقع "فيس بوك"، أن نشر الفيديو يهدف إلى مساعدة الكوريين الجنوبيين في شرق آسيا، بعيدا عن إسرائيل، على فهم الوضع الحربي الحالي.

ومن جانبها، علقت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بقولها إن إنتاج السفارة الإسرائيلية وتوزيعها لفيديو يقارن الوضع الأمني في دولة أخرى يعتبر غير مناسب.

وأضافت "لقد نقلنا موقفنا إلى السفارة الإسرائيلية في كوريا الجنوبية، واتخذ الجانب الإسرائيلي إجراءات لحذف الفيديو المعني".