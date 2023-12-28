منظمة إسرائيلية: الكثافة فى إصابات الجنود الإسرائيليين غير مسبوقة

MENAFN - Youm7) رصد رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية في الجيش الإسرائيلي، عيدان كاليمان، الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان الحالى على قطاع غزة.

وقال كاليمان، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات تستقبل 20 جنديا مصابا أثناء العمليات فى قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على

قطاع غزة

منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.







