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إما المشاركة أو الفصل.. جامعة فى الصين تجبر طلابها على التبرع بالدم

12/28/2023 4:25:46 AM
(MENAFN- Youm7) أبلغ أحد طلاب جامعة جامعة هاربين المالية فى مقاطعة هيلونغجيانغ شمال الصين، عن مسئولة تجبر الطلاب على التبرع بالدم بل واستنكرت انخفاض مشاركتهم، ففى الرسائل التى أظهرها الطالب، قالت المرأة صراحةً إن الطلاب الذين كانوا أعضاء فى الحزب الشيوعى أو يشغلون أدوارًا قيادية فى الفصل سيفقدون أهليتهم للحصول على العديد من الجوائز والتقديرات، حتى أنها هددت بأن أعضاء الحزب قد يفقدون عضويتهم.


تبرع بالدم

وجاء فى إحدى الرسائل، "إن التبرع بالدم مهمة سياسية، يجب أن يكون لكل فصل 5 مانحين على الأقل، بما فى ذلك قادة الفصل وأمناء فرع الحزب، إذا لم يكن ذلك كافيا لتحقيق أهدافنا، فيجب على الطلاب الذين يرغبون فى العمل من أجل عضوية الحزب أن يشاركوا"، وفقا لموقع scmp الصينى.

علاوة على ذلك، أصر المرشد على أن يقدم كل فصل قائمة بأسماء المتبرعين، كما طُلب من قادة الفصل الذين لم يتمكنوا من التبرع بالدم تقديم عذر مقبول.

وحذرت، "إذا لم يكن قادة الصف قدوة ويتبرعون بالدم، فسيتم عزلهم على الفور من مناصبهم"، وأثار انتشار هذه الرسائل على الفور ضجة على الإنترنت، وأقر العديد من المشاهدين عبر الإنترنت أنه على الرغم من أن التبرع بالدم أمر يستحق الثناء، إلا أنه يجب أن يكون طوعيًا وليس بالإكراه كالتزام سياسى.

ردًا على رد الفعل العام العنيف، قال أحد أعضاء هيئة التدريس للمنصة الإعلامية شين هوانغ هى إن التبرع بالدم كان مقصودًا أن يكون طوعيًا وأن عدم المشاركة لن يؤثر على تقييمات الطلاب أو جوائزهم.

وقال الموظف، "نحن ببساطة نشجع الطلاب على التبرع بالدم، لكنه ليس إلزاميا، إنه طوعى.. نريد من أعضاء حزبنا وقادة الصف أن يلعبوا دورا رائدا ومثاليا فى حملة التبرع بالدم"، لكن هذا التفسير من الجامعة قوبل بالتشكيك، خاصة وأن المدرسة حددت حصة لحملة التبرع بالدم.









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