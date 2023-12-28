تسرب نفطى ببحيرة ماراكايبو الفنزويلية واستخراج 135 ألف طن نفايات.. فيديو













قالت صحيفة "ايه سى ان" الفنزويلية إنه تم استخراج ما يقرب من 135 الف طن من النفايات من بحيرة ماراكايبو من قبل الحكومة الوطنية، وذلك بعد تسرب نفطى أدى الى تلوث السواحل في فنزويلا.

تسرب نفطى فى فنزويلا

وأشار نائب رئيس الأشغال العمومية والخدمات نيستور ريفيرول، عبر إنستجرام، إلى أن هذه النفايات، عندما أطلقت الحكومة مخطط صرف صحي لمصب النهر، متأثرا بتجمع النفايات وانتشار بكتيريا تسمى فيردين و التسربات النفطية المتكررة من شركة بديفسا PDVSA المملوكة للدولة.

وبالإضافة إلى القمامة المستخرجة، استبدلت السلطة التنفيذية 400 كيلومتر من الأنابيب المغمورة في هذه المياه - التابعة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية - بأخرى أكثر مرونة "لتجنب الإنسكابات والتسربات في هذا الخزان المهم للمياه العذبة في البلاد.

وأكد ريفيرول أن هذه الإنجازات هي "مجرد بداية" للخطة التي تهدف إلى استبدال 700 كيلومتر من الأنابيب، لمنع البحيرة من الظهور باللون الأخضر والأسود واستعادة لونها الأزرق، وكذلك الإشراف على جميع الشركات التي تعمل في هذه المياه.

تسرب نفطى





وفي هذا الصدد، أوضح الصياد خوسيه لوزاردو (50 عاما) ،أن هناك شواطئ تدمرت بشكل كامل ، حيث البحيرة تعرضت لتلوث كبير مما أثر على الأسماك التي تعرضت للنفوق بسبب النفط.

وعلى نحو مماثل، بدأ العاملون في القطاع العام والمتطوعون في تنظيف ما مجموعه 600 شاطئ متضرر من التلوث، وبعضها الآن مناسب للاستخدام من قبل السكان المحليين.

ورغم إصرار السلطة التنفيذية على أن البحيرة في "حالة ممتازة"، يرى خبراء البيئة والسكان أن هناك "حالة طارئة" يجب الاستمرار في معالجتها للتخفيف من التأثير السلبي على اقتصاد البحيرة والحد من انتشار الأمراض المرتبطة بالتلوث.







