موعد مباراة الأهلى ومودرن فيوشتر والقنوات الناقلة فى نهائى كأس السوبر

MENAFN - Youm7) يصطدم فريقالأهليبفريق مودرن فيوتشر مساء اليوم، على لقب بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني .

موعد مباراة الأهلي وموردن فيوتشر

تُقام المباراة في السابعة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة في نهائي بطولة السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومودرن فيوتشر

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الاهلي ومودرن فيوتشر الليلة في بطولة السوبر المصري مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

جوائز البطولة

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

ويتفوق الأهلى على مودرن فيوتشر في القيمة التسويقية، حيث يبلغ قيمة الأهلى 30.45 مليون يورو، في مقابل يبلغ قيمة فيوتشر التسويقية 9.93 مليون يورو.



