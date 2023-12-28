4 مباريات جمعت الأهلى مع مودرن فيوتشر قبل لقاء نهائي السوبر.. إنفو جراف

MENAFN - Youm7) يواجه فريقالأهليفي السابعة مساء اليوم الخميس، فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الإسباني .

4 مباريات جمعت الأهلى وفيوتشر





وتعد مباراة اليوم هي الخامسة التي تجمع الأهلى ومودرن فيوتشر، حيث سبق أن تواجها في 4 مباريات، حيث فاز الأهلى في لقاء وحسم التعادل 3 مواجهات ولم يتذوق فيوتشر طعم الفوز على الأهلى، سجل لاعبو الأهلى 6 أهداف، بينما أحرز فيوتشر هدفين.

من ناحية أخرى يملك محمد عادل الحكم الدولي المصري ذكريات كبيرة مع الأهلي في 25 مناسبة سابقة قاد فيها مباريات للمارد الأحمر، قبل قيادته لمواجهة الأهلى ومودرن فيوتشر اليوم بالإمارات

وأدار محمد عادل من قبل 25 مباراة من قبل الأهلي في مختلف المسابقات فاز المارد الأحمر في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاءً وحيدًا، بينما أدار مباراتين فقط لفريق مودرن فيوتشر فاز في واحد وخسر الآخر، وأخرج 38 بطاقة صفراء للاعبي المارد الأحمر وبطاقتين حمراوين، كما احتسب 11 ركلة جزاء لصالح الأهلي.





يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما اليوم على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.





وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.



