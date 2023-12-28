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شوبير : وسام ابو علي سيتم قيده لاعب محلي في حالة انضمامه للأهلى

12/28/2023 4:25:43 AM
(MENAFN- Youm7) تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن صفقة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي لاعب فريق سيرس الدنماركي.

قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم : " أن هناك تقرير صحفي دنماركي تحدث عن اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدمات وسام أبو علي ، وهو بالمناسبة حال ضمه سوف يتم اعتباره لاعب محلي في ظل امتلاكه الجنسية الفلسطينية وفقاً للوائح اتحاد الكرة ".

وأضاف : "وسام ابو علي لاعب جيد وسبق له التواجد في بعض الأندية الجيدة مثل ألبورج الدنماركي، وانتقل بعد ذلك إلى فريق سيرس الدنماركي وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 16 لقاء وهو
لاعب جيد كما يبلغ من العمر 24 عاماً"،
متابعا "سبق للاعب الفلسطييني المشاركة مع منتخبات الدنمارك للمراحل السنية المختلفة، ولكن لم يلعب مع المنتخب الأول حتي الان " .
ونشرت صحيفة
"BT"
الدنماركية تقريرا يؤكد أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع وسام ابو علي لضمه خلال انتقالات يناير.

وقالت الصحيفة إن الأهلى تقدم بعرض قيمته 10 ملايين كرونة دنماركية أى ما يعادل 1.5 مليون دولار لضم وسام ابو علي ، وأشارت إلى أن الأهلى ينافس أوتريخت الهولندى فى ضمه، لكن عرض أبطال أفريقيا المادى أكبر، حيث توقف عرض الفريق الهولندى عند 6 ملايين كرونة دنماركية.









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