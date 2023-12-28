شوبير : وسام ابو علي سيتم قيده لاعب محلي في حالة انضمامه للأهلى

(MENAFN
- Youm7) تحدث الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، عن صفقة المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي لاعب فريق سيرس الدنماركي.
قال شوبير في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت إف إم : " أن هناك تقرير صحفي دنماركي تحدث عن اهتمام النادي الأهلي للحصول على خدمات وسام أبو علي ، وهو بالمناسبة حال ضمه سوف يتم اعتباره لاعب محلي في ظل امتلاكه الجنسية الفلسطينية وفقاً للوائح اتحاد الكرة ".
وأضاف : "وسام ابو علي لاعب جيد وسبق له التواجد في بعض الأندية الجيدة مثل ألبورج الدنماركي، وانتقل بعد ذلك إلى فريق سيرس الدنماركي وتمكن من تسجيل 10 أهداف خلال 16 لقاء وهو
لاعب جيد كما يبلغ من العمر 24 عاماً"،
متابعا "سبق للاعب الفلسطييني المشاركة مع منتخبات الدنمارك للمراحل السنية المختلفة، ولكن لم يلعب مع المنتخب الأول حتي الان " .
ونشرت صحيفة
"BT"
الدنماركية تقريرا يؤكد أن النادى الأهلى دخل فى مفاوضات جادة مع وسام ابو علي لضمه خلال انتقالات يناير.
وقالت الصحيفة إن الأهلى تقدم بعرض قيمته 10 ملايين كرونة دنماركية أى ما يعادل 1.5 مليون دولار لضم وسام ابو علي ، وأشارت إلى أن الأهلى ينافس أوتريخت الهولندى فى ضمه، لكن عرض أبطال أفريقيا المادى أكبر، حيث توقف عرض الفريق الهولندى عند 6 ملايين كرونة دنماركية.
MENAFN28122023000132011024ID1107664652
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.