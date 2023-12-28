أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة مودرن فيوتشر بالسوبر الليلة

MENAFN - Youm7) يخوض السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريقالأهليفي السابعة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يلتقى مع فريق مودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري باعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الإسباني .

أرقام كولر مع الأهلى

ويحلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للمارد الأحمر، بإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلى تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 80 مباراة، فاز فى 53 لقاءً، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 143 هدفاً وتلقت شباكه 47، وخرج بشباك نظيفة فى 46 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" وبرونزية كأس العالم للأندية.

تأهل الأهلى للنهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة فيما تأهل مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز 14\13 فى الدور ذاته بضربات الجزاء الترجيحية.

وسبق أن أقيمت بطولة السوبر المصرى فى 20 نسخة بنظام المباراة الواحدة، لكن النسخة 21 جاءت مختلفة، حيث شارك فيها أربعة فرق على غرار السوبر الإسبانى، هى أندية، الأهلى بطل الدورى، وبيراميدز وصيفه، وسيراميكا بطل كأس الرابطة، وفيوتشر رابع بطولة الدورى عن النسخة الماضية؛ نظراً لإيقاف الزمالك عن المشاركة فى بطولة السوبر لانسحابه من نسخة العام الماضى أمام الأهلى.

ويحمل الأهلى الرقم القياسى للفوز بالبطولة بحصد اللقب 13 من 20 مرة، مقابل أربع مرات للزمالك ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.