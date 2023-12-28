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شوبير: الزمالك يدرس ضم لاعب من بيراميدز في صفقة تبادلية

12/28/2023 4:25:43 AM
(MENAFN- Youm7)

أكد الإعلامي أحمد شوبير ،أن هناك اتجاه قوي من جانب إدارة نادي الزمالك، في الحصول على خدمات محمود صابر لاعب وسط بيراميدز والمعار إلى صفوف فريق زد.

وقال شوبير في تصريحات علي إذاعة أون سبورت إف إم ، "هناك بند في إعارة صابر لفريق زد يمنح الحق لبيراميدز في إعادة اللاعب مرة أخري خلال شهر يناير المقبل".

وأضاف شوبير "الزمالك يفكر بجدية في ضم اللاعب خلال صفقة تباديلية برحيل محمد صبحي حارس مرمي الفريق إلي بيراميدز، حيث هناك رغبة من جانب بيراميدز في ضم حارس الزمالك مقابل انتقال صابر إلى القلعة البيضاء".

وتابع شوبير "أنه في حال اتمام هذه الصفقة لن يدفع أي طرف أموال إلى الآخر، حيث ينتهي عقد محمد صبحي مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم".









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