شوبير: الزمالك يدرس ضم لاعب من بيراميدز في صفقة تبادلية

(MENAFN
- Youm7)
أكد الإعلامي أحمد شوبير ،أن هناك اتجاه قوي من جانب إدارة نادي الزمالك، في الحصول على خدمات محمود صابر لاعب وسط بيراميدز والمعار إلى صفوف فريق زد.
وقال شوبير في تصريحات علي إذاعة أون سبورت إف إم ، "هناك بند في إعارة صابر لفريق زد يمنح الحق لبيراميدز في إعادة اللاعب مرة أخري خلال شهر يناير المقبل".
وأضاف شوبير "الزمالك يفكر بجدية في ضم اللاعب خلال صفقة تباديلية برحيل محمد صبحي حارس مرمي الفريق إلي بيراميدز، حيث هناك رغبة من جانب بيراميدز في ضم حارس الزمالك مقابل انتقال صابر إلى القلعة البيضاء".
وتابع شوبير "أنه في حال اتمام هذه الصفقة لن يدفع أي طرف أموال إلى الآخر، حيث ينتهي عقد محمد صبحي مع القلعة البيضاء في نهاية الموسم".
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